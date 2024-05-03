«Больше возможностей»: в Кремле объяснили возвращение предпринимателей в РФ Песков: вести бизнес в России интереснее и надежнее

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Дмитрий Песков

Российская экономика динамично развивается, а вести бизнес в РФ надежнее, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя возвращение в страну большого числа предпринимателей. По его словам, которые приводит ТАСС, Россия предоставляет больше возможностей.

Уехавшие однажды россияне по истечении какого-то времени возвращаются. В любом случае вести бизнес у нас интереснее — у нас больше возможностей. У себя дома всегда это делать надежнее, — заявил Песков.

Он отметил, что статистика, которая указывает количество субъектов малого и среднего бизнеса, созданных за истекший год, говорит о динамичном развитии деловой жизни. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что этот процесс имеет разнонаправленный характер.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что россияне, покинувшие страну в 2022 году, начали массово возвращаться и такая тенденция благотворно влияет на экономический рост РФ. Обратный поток граждан обеспечил примерно треть роста ВВП в прошлом году (3,6%) и помогает справляться с санкциями. При этом вернувшиеся работники составляют лишь около 0,3% от числа занятых. В то же время данные сервиса релокации Finion указывают, что в Россию вернулись 40–45% уехавших с начала СВО граждан.