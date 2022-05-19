«Больше не существует»: источник в Москве о нормандском формате Источник в Москве назвал неактуальным возвращение к нормандскому формату

Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Зеленский / Фото kremlin.ru

Источник в Москве назвал неактуальным призыв посла Украины в ФРГ Андрея Мельника возобновить нормандский формат. По его словам, которые приводит РИА Новости, после российского признания ДНР и ЛНР механизмы нормандского формата и контактной группы по Украине неактуальны, а участвующие в них Германия и Франция поставляют оружие киевскому режиму.

Нормандский формат, как и контактная группа, больше не существуют. Они занимались урегулированием внутриукраинского конфликта на востоке страны, которое было сорвано Киевом, — сказал источник.

6 июня 2014 года лидеры Украины, России, Германии и Франции провели первое совещание по вопросу прекращения огня на востоке Украины в так называемом нормандском формате. Позднее членами «нормандской четвёрки» были подписаны Минские соглашения — документ, основным требованием которого являлось прекращение огня в Донбассе. Поводом для спецоперации России на Украине стало именно невыполнение Киевом Минских соглашений: уже после начала операции нынешний президент Украины Владимир Зеленский назвал соглашения «дипломатическим болотом» и несерьёзным документом, а также подчеркнул, что Украина не повторит подобной ошибки.