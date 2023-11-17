«Большая ошибка»: Песков о закрытии Финляндией КПП на границе с Россией Песков назвал большой ошибкой Финляндии закрытие КПП на границе с Россией

Фото: IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press

Финляндия совершает большую ошибку, выбирая путь конфронтации с Россией, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение Хельсинки о закрытии четырех КПП на границе с РФ. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва сожалеет, что финские власти пошли на разрушение двусторонних отношений.

У нас [с Финляндией] всегда были <...> отношения взаимовыгодные, взаимоуважительные, [было] взаимопонимание друг с другом. Никогда Россия в новейшей истории не угрожала Финляндии, у нас не было повода для какой-то конфронтации. Сейчас они избрали этот путь. С нашей точки зрения, это большая ошибка, — сказал Песков.

Ранее решение финских властей прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Хельсинки создают новые разделительные линии в Европе. Захарова добавила, что подобные действия повлекут за собой ответные меры российской стороны.

Согласно решению правительства Финляндии четыре из восьми пунктов пропуска на границе с Россией — Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала - прекратят работу с 18 ноября. В кабмине пояснили, что это связано с возрастающим числом граждан третьих стран, прибывающих к «восточной границе» с просьбами о предоставлении убежища.