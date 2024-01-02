«Больные измышления»: в Госдуме оценили слова Зеленского о Крыме Депутат Шеремет: обращение Зеленского к Крыму является больными измышлениями

Фото: Sergey Starostenko/XinHua/Global Look Press

Речь президента Украины Владимира Зеленского, в которой он охарактеризовал крымчан и жителей новых российских регионов как «все наши», является «больными измышлениями», заявил РИА Новости депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, сам глава страны «жалок и неадекватен».

Все эти заявления являются обычной фикцией, эфемерными и больными измышлениям. Крым, также как Донбасс, Херсонская и Запорожская области — всегда были историческими территориями России, — заключил депутат.

Ранее Зеленский пообещал перенести боевые действия на территорию РФ. Политик также поблагодарил западных лидеров, которые помогают укреплять систему ПВО страны, благодаря чему Киев будет и дальше пытаться «вернуть войну в Россию». Также киевский лидер заверил, что боевых действий в Крыму не было, поэтому полуостров «ждет очень возвращения», однако Киеву будет сложно вернуть Донбасс в свой состав из-за высокого уровня милитаризированности региона.

Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ на это заявлял, что Зеленский лжет. По его словам, на самом деле в Крыму ждут, когда «пленного Зеленского» доставят на полуостров, где его «будут возить и показывать».