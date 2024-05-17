«Больно вкусно»: Путин раскрыл, чем его угостил Си Цзиньпин Путин похвалил пекинскую утку, которой его угостил Си Цзиньпин

Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/REUTERS

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции рассказал, что на обеде с председателем КНР Си Цзиньпином его угостили уткой по-пекински. По словам главы государства, блюдо было таким вкусным, что он не удержался и все съел.

Вчера мой друг, председатель КНР, угощал меня такой уткой по-пекински. Честно вам скажу, там два кусочка таких лежит, я думаю: съем только один кусок. Ну, понимаете, да? (президент с улыбкой похлопал себя по животу) Но не мог удержаться, съел и второй кусок, уж больно было вкусно, — рассказал российский лидер.

Ранее китайские власти выразили поддержку усилиям России по защите своего суверенитета и территориальной целостности. Это следует из совместного заявления президента РФ и лидера КНР. В документе отмечается, что Пекин выступает против вмешательства извне во внутренние дела РФ.

Также стороны отметили, что серьезно обеспокоены попытками США нарушить стратегический баланс для получения решающего военного преимущества. Это связано в первую очередь с действиями американских властей по созданию глобальной системы ПРО и развертыванию ее элементов в различных регионах мира и в космосе, что происходит в сочетании с наращиванием потенциала высокоточного неядерного оружия.