Болгарский синдром: замах на рубль Угроза разрыва дипотношений с Болгарией пока остается угрозой

Фото: bulgaria.mid.ru

Посольство Российской Федерации в Республике Болгарии

Как вспоминал президент РФ Владимир Путин, из детства он вынес одно уличное правило: если драка неизбежна, нужно бить первым. Итак, Россия не стала в своем прежнем стиле до посинения выражать озабоченность недружественными действиями Болгарии и пошла на самый решительный шаг: посол Элеонора Митрофанова предъявила местным властям практически ультиматум. В случае, если болгарское правительство не откажется от безумного решения о высылке 70 дипломатов и сотрудников нашей миссии, Россия пойдет на разрыв дипотношений. Ультиматум истек еще в пятницу. И что дальше?

Пока министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что работа нашего посольства в сложившихся условиях невозможна. Толковать такую фразу можно по-разному. Притом, что вряд ли опытный аппаратчик Митрофанова пошла бы на такой жесткий демарш без согласования с Москвой. И еще вопрос. До какого времени работа миссии невозможна? Не исключено, что до подведения итогов неизбежных новых парламентских выборов в стране.

Фото: Пресс-служба МИД РФ Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Собственно, вариант беспрецедентной массовой высылки российских дипломатов и сотрудников нашей миссии рассматривался достаточно давно. Есть сведения, что еще до начала нашей СВО (специальной военной операции) лучшие натовские умы, прикидывая введение санкций против России, отмечали слабые звенья на своем «заднем дворе», и, в первую очередь, речь шла о Болгарии, народ которой в целом был в немалой степени настроен русофильски. Потому руками бывшего гражданина Канады, болгарского премьер-министра Кирилла Петкова, решили нанести удар. Самое пикантное обстоятельство такого демарша заключалось в том, что свое решение Петков объявил, уже будучи отставленным после вынесения ему «вотума недоверия» в парламенте.

Весьма характерно, что сам Петков обвинил в своей отставке сговор политических партий, прежде всего, социалистов и ГЕРБ, и... нашего посла в Софии Элеонору Митрофанову. Впрочем, вряд ли следует говорить о том, что и.о. премьера затаил таким образом кровную обиду на госпожу посла. Свое решение о высылке 70 российских граждан он подкрепил ссылками на некие доклады болгарских спецслужб, увидевших вокруг просто море наших шпионов.

Хотя давно нет большого секрета в том, под чьим плотным контролем работают контрразведчики стран Восточной Европы. Поэтому, когда Петков дает понять, что это не его решение, следует понимать так: принималось оно вообще не в Софии, а в Лондоне или Брюсселе. Там явно были озабочены намерением болгарского парламента, заблокировавшего военные поставки Украине с болгарских армейских складов. И решили ускорить события.

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press Премьер-министр Болгарии Кирил Петков

Парадокс же такой спорной ситуации заключался еще и в том, что не в курсе был даже президент страны Румен Радев. Но это говорит, естественно, не об эффективном разделении властей, а об элементах внешнего управления балканской страной.

У нас сейчас принято говорить о том, что в Болгарии после объявления решения о высылке прошло несколько крупных манифестаций протеста, организованных условно пророссийской социалистической партией, берущей свое начало от КПБ Тодора Живкова. А потому и наши представители неизменно подчеркивают, что, дескать, приостановка дипотношений и вывоз посольства не означали бы исторического разрыва с дружественным православным болгарским народом. Хотя мы прекрасно помним, насколько в ХХ веке наши отношения с этой страной были неровными, и чьим союзником в глобальных конфликтах неизменно выступала Болгария.