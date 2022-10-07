«Болезнь зашла слишком далеко»: Лавров о поддержке Украины странами НАТО Лавров заявил, что «рак мозга у НАТО» зашел слишком далеко из-за поддержки Украины

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что поддержка странами НАТО украинского правительства свидетельствует о развитии у Альянса «рака мозга», о котором, по словам министра, ранее заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он добавил, что Россия вновь предостерегает США и «других спонсоров киевского режима» от более глубокой вовлеченности в конфликт.

Макрон в свое время диагностировал рак мозга у НАТО, и судя по тому как Альянс пестует неонацистский режим Киева, болезнь зашла слишком далеко, — сказал глава российского МИД.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым одобрил обращение к НАТО по вопросу вступления страны в Альянс в ускоренном порядке. До этого он объявил о намерении подать заявление на вступление в НАТО, указав, что Украина давно доказала совместимость со стандартами Альянса, однако в ближайшие дни это будет закреплено юридически.

В свою очередь США заявили о новом пакете военной помощи Украине на $625 млн. В новый пакет входят четыре реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами, а также 16 гаубиц калибра 155 мм и столько же орудий калибра 105 мм.