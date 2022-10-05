«Болеет душой за происходящее»: Песков о высказываниях Пригожина Песков заявил, что Пригожин является гражданином России и болеет душой за происходящее в стране

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Евгений Пригожин

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя резкие высказывания Евгения Пригожина об уходе российских военных из Красного Лимана, заявил, что бизнесмен является гражданином России и болеет душой за то, что происходит в стране. По словам пресс-секретаря президента РФ, Пригожин вносит большой вклад, как это делают многие предприниматели в стране, передает ТАСС.

Пригожин — гражданин России. Это главное. И самое важное — он предприниматель. Вы знаете, что он болеет душой за то, что происходит. И вносит большой вклад — посильный. Собственно, как это делают многие предприниматели в нашей стране, — сказал Песков.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обрушился с критикой на военных после ухода ВС РФ из Красного Лимана. Он сказал, что «не может молчать о том», почему произошло отступление. Глава Чечни считает, что в случившемся виновен генерал-полковник Александр Лапин, руководивший обороной этого участка. Кадыров назвал военачальника «бездарем» и обвинил в «кумовстве».

Пригожин приветствовал речь Кадырова словами: «Рамзан, красавчик, жги». Бизнесмен добавил, что «всех этих ушлепков» нужно отправить «с автоматами босыми на фронт».

Российские войска покинули Лиман 1 октября. Как говорил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, союзные войска оставили город в связи с угрозой окружения. Они были выведены на более выгодные рубежи, заверил Конашенков.