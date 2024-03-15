Более миллиона человек дистанционно проголосовали на выборах президента ПТК ДЭГ: 1,26 млн человек получили бюллетени для дистанционного голосования

Более одного миллиона человек приняли участие в электронном голосовании на федеральной платформе в первый день выборов президента России, следует из данных портала по наблюдению за ДЭГ. В общей сложности проголосовать таким образом планируют 4,76 млн россиян.

На момент 10:10 мск избирателям, которые ранее подали заявки на участие в дистанционном голосовании, выдано 1,265 млн бюллетеней. Так, явка по ДЭГ на федеральной платформе составила 26%.

При этом жители Москвы могут отдать голос на своей платформе. Отмечается, что в столице не требовалось заранее подавать заявление для участия в голосовании в дистанционном формате.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов отдали свои голоса на выборах президента. В пресс-службе военного ведомства рассказали, что они проголосовали на одном из избирательных участков Южного военного округа вместе с бойцами Объединенной группировки войск.

Также сообщалось, что систему ДЭГ в Москве временно перевели в режим электронной очереди. Причиной этому стало большое число желающих отдать свои голоса на выборах главы государства.

Голосование проходит с 15 по 17 марта. Это первые трехдневные выборы президента России с использованием дистанционного электронного голосования.