Путин присвоил генеральские звания 13 силовикам Путин присвоил генеральские звания 13 высокопоставленным полицейским, включая замглавы МВД Храпова

Фото: мвд.рф

Андрей Храпов

Президент России Владимир Путин присвоил генеральские звания 13 высокопоставленным полицейским. Согласно указу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, в частности, звание генерал-полковника полиции присвоено замглавы МВД России Андрею Храпову.

Присвоить специальные звания: генерал-полковника полиции Храпову Андрею Ивановичу, — говорится в документе.

Согласно указу, звание генерал-лейтенанта полиции присвоено начальнику ГУ МВД России по Ставропольскому краю Андрею Мишагину и начальнику управления транспортной полиции МВД России по СЗФО Евгению Стасишину.

Звания генерал-майора полиции удостоены начальник УМВД России по Костромской области Александр Арапов, начальник управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Басов, глава МВД Адыгеи Олег Безсмельницын, начальник УВД по ЮЗАО ГУ МВД Москвы Максим Ваничкин, начальник управления МВД Камчатского края Иван Кокухин, замначальника управления — начальник полиции саратовского ГУ МВД Иван Костенко, министр внутренних дел по Карачаево-Черкесской республике Олег Мальцев и глава МВД по Удмуртии Максим Тихонов.

Также Путин присвоил звания генерал-майора внутренней службы замначальнику ГУ МВД по Ростовской области Алексею Тимофееву. Кроме того, генерал-майором юстиции стал замначальника следственного департамента МВД Данила Филиппов.

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