Более 9 тысяч незаконно мобилизованных россиян вернулись домой Краснов: прокуратура вернула домой более 9 тысяч незаконно мобилизованных россиян

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Прокуратура вернула домой более 9 тысяч незаконно мобилизованных россиян, сообщил генпрокурор Игорь Краснов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Он отметил, что среди них в том числе были люди, которые не подлежали призыву по состоянию здоровья.

Усилиями надзора возвращено домой свыше девяти тысяч граждан, которые были незаконно мобилизованы, — сказал генпрокурор.

По словам главы ведомства, также была решена большая часть проблем с обеспечением военных бронежилетами и экипировкой. Кроме того, Краснов заявил, что денежные вознаграждения за участие в СВО были доведены до военных.

Генпрокурор добавил, что мобилизация выявила множество существенных проблем. В связи с этим решение большинства вопросов потребовало создания баз данных военнослужащих, а также пересмотра подходов в организации воинского учета.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в январе на рынке вакансий в Москве значительно выросло количество объявлений о поиске специалистов, отвечающих за воинский учет, бронь сотрудников и взаимодействие с военкоматами. По данным канала, поиск таких специалистов ведется и в госучреждениях.