Более 30 российских военных кораблей вышли в Балтийское море Учения «Океанический щит-2023» стартовали в Балтийском море

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Министерство обороны России объявило о начале военных учений «Океанический щит», которые пройдут в акватории Балтийского моря. По словам представителей ведомства, в них задействованы более 30 кораблей. Руководить учениями будет главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Николай Евменов.

Со 2 августа в акватории Балтийского моря под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова проводится военно-морское учение «Океанский щит—2023», — заявили в оборонном ведомстве.

Целью морских учений является проверка готовности сил ВМФ к защите национальных интересов России в оперативно важном районе. Военнослужащие отработают мероприятия по перевозке войск, защите морских коммуникаций, а также по обороне побережья. Всего планируется выполнить более 200 боевых упражнений, в том числе и с применением вооружений.

К учению привлекается свыше 30 боевых кораблей и катеров, 20 судов обеспечения, 30 летательных аппаратов морской авиации и Воздушно-космических сил России, порядка 6 тысяч военнослужащих, — уточнили в Минобороны РФ.

Как сообщалось ранее, Военно-морской флот России пополнится 30 новыми кораблями в 2023 году. По словам президента РФ Владимира Путина, страна продолжит наращивать мощь ВМФ, реализуя масштабные задачи национальной морской политики.