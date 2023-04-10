Более 100 российских военных вернулись из украинского плена Минобороны сообщило о возвращении 106 российских военных из украинского плена

Фото: Российские военные, находившиеся в плену на подконтрольных Украине территориях

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В результате переговоров с украинским военным командованием Россия добилась возвращения из плена 106 солдат ВС РФ, сообщило в Telegram Минобороны. Как рассказали в ведомстве, на Украине солдатам грозила смертельная опасность. Они были доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации.

10 апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, — говорится в сообщении Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что всем вызволенным из плена военнослужащим оказывается психологическая и медицинская помощь.

В свою очередь глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в Telegram, что Москва передала Киеву 100 пленных бойцов. Он поблагодарил членов Координационного штаба по обращению с военнопленными за оказанное содействие.

3 апреля уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщала, что Россия передала украинской стороне пятерых раненых военнослужащих ВСУ. Она напомнила, что в конце марта таким же образом Киев передал Москве пятерых раненых российских солдат, сейчас они проходят лечение в столичных больницах.