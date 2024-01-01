Бойцы ВС России сорвали 11 ротаций ВСУ на Южно-Донецком направлении

Фото: МО РФ

Подразделения группировки войск «Восток» пресекли 11 попыток Вооруженных сил Украины провести ротацию вблизи Новомихайловки, Урожайного, Старомайорского и Приютного на Южно-Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра. Кроме того, была отражена атака штурмовой группы ВСУ, а в районе Новомихайловки нанесено огневое поражение противнику.

Мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии и армейской авиации отразили атаку штурмовой группы 127-й бригады территориальной обороны в районе Приютного, нанесли огневое поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки. За сутки пресечены одиннадцать попыток противника провести ротации боевиков в районах Новомихайловки, Урожайного, Старомайорского и Приютного, — сообщили в пресс-службе группировки.

Также были поражены гаубица иностранного производства FH-70, гаубица «Мста» и Д-30. Потери украинской армии составили до ста человек.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении. По данным ведомства, за сутки украинская армия потеряла на данном участке СВО до 120 военных, танк Leopard 2, две боевые машины и два автомобиля.