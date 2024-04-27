Бойцу СВО дадут временное убежище в России из-за преследования на родине Бойцу СВО из Киргизии предоставят временное убежище в России

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Бойцу военной спецоперации из Киргизии Аскару Кубанычбеку уулу, которого на родине осудили за наемничество, дадут временное убежище в России, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, иностранец также может получить российское гражданство.

Мои коллеги из ГУВМ МВД России сообщили, что 18 апреля у Аскара приняты документы для предоставления временного убежища на территории Российской Федерации. При наличии оснований в установленном порядке будет решаться вопрос о приеме в гражданство нашей страны, — написала Волк в своем Telegram-канале.

Представитель МВД добавила, что до начала СВО Кубанычбеку уулу жил в России и работал в киноиндустрии. В 2022 году он отправился в зону боевых действий добровольцем. В Киргизии у него заболел отец, и по возвращении на родину мужчину подвергли уголовному преследованию и обвинили в наемничестве.