Бойцу из Бурятии удалось обратить в бегство 12 солдат ВСУ

Фото: МО РФ

Российскому бойцу удалось обратить в бегство 12 штурмовиков Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. Это произошло еще в сентябре, когда солдаты обороняли опорный пункт. Уроженец Бурятии по имени Иван Калашников вышел вперед, когда ВСУ высадились у опорника, и открыл прицельный огонь.

Наша боевая разведка наблюдала, что боевая единица приехала, высадила пехоту противника, и они двигались в нашу сторону <...>. Пришлось выйти прямо в открытую, чтобы не дать им высунуться, гранатами закидывали. Отстояли, у противника не получилось, начал отступать, — рассказал Калашников.

На тот момент в опорнике оставались пять бойцов вместе с Калашниковым. Двое получили ранения, еще двое прикрывали фланги, пока он вел огонь по противнику. В Минобороны отметили, что в тот день никто из российских бойцов не отступил. За свой подвиг Калашников был награжден Золотой звездой Героя России, а его боевые товарищи удостоены орденов Мужества.

Все наши бойцы из Бурятии, все настроены были, никто не бежал, не отмазался, назад не хотел, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что генерала-майора Владимира Фролова посмертно удостоили звания Героя России. Военнослужащий погиб в марте 2022 года от рук украинского снайпера. Генерал пошел в бой вместе со своими солдатами, противник хотел взять его в плен живым, однако он не позволил.