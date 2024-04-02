Бойцам ЧВК упростят получение статуса инвалида в России Путин: бойцы ЧВК смогут получить статус инвалида через военно-врачебную комиссию

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Бойцы частных военных компаний (ЧВК) получат возможность оформить статус инвалида боевых действий через военно-врачебную комиссию (ВВК), заявил президент России Владимир Путин в рамках встречи с председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой. Глава государства пообещал решить этот вопрос.

Мы обязательно сделаем, — приводит слова российского лидера пресс-служба Кремля.

Как уточнила Цивилева, сейчас бойцы ЧВК могут проходить только медико-социальную экспертизу (МСЭ). Это отражается на объеме и уровне социальных выплат, подчеркнула она. Представитель фонда пообещала через разные каналы узнавать, насколько качественно сотрудникам частных военных компаний оказывают помощь.

Я знаю, что вам выделяли соответствующие средства, но министерство цифрового развития сделает это за имеющиеся у них ресурсы. А те деньги, которые вам выделены, вы оставьте на счетах казначейства, — отметил Путин.

Удостоверения ветеранов боевых действий получили около 12 тыс. добровольцев, отчиталась Цивилева. Фонд «Защитники Отечества» принял 910 тыс. обращений от участников спецоперации, из которых 780 тыс. были решены, констатировала она.

В ноябре Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев СВО. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно нововведению, также был введен статус инвалида боевых действий для лиц, получивших ранения и травмы в ходе спецоперации.