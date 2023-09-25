«Бой героический»: Песков высказался о битве за Урожайное Песков назвал героическим боем сражение за Урожайное

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину обо всех деталях битвы за населенный пункт Урожайное в ДНР, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он назвал сражение героическим, и отметил, что заместитель командира взвода Иван Калашников будет приставлен к награде, передает РИА Новости.

Накануне министр обороны Шойгу достаточно детально доложил президенту о геройском бое в селе Урожайное, которое наши ребята вместе со своим командиром, замкомвзвода Калашниковым. Бой героический и во всех деталях Шойгу рассказал Путину, о том, что там происходило. Вы знаете, что Калашников представлен Шойгу к звезде Героя [России], — сказал Песков.

Ранее Минобороны РФ показало кадры с беспилотника, на которых видно, как пять российских военнослужащих, двое из которых были ранены, противостоят 12 штурмовикам украинских войск. В ведомстве указали, что подразделение действовало слаженно, а замком взвода Калашников умело руководил подчиненными и при этом «принял на себя основной накал боя». Шойгу представил его к званию Героя России. Министр отметил, что военнослужащие и его подчиненные сумели обратить в бегство превосходящие силы противника.