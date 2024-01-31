Богданов рассказал, что помешало ему баллотироваться в президенты Богданов заявил, что снялся с президентских выборов из-за счета за рубежом

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Андрей Богданов

Основатель партии «Российская партия свободы и справедливости» Андрей Богданов объяснил отказ от участия в президентских выборах в 2024 году незакрытым счетом в иностранном государстве, передает РИА Новости. Ему удалось собрать более 100 тысяч подписей, после чего он предоставил эти данные в ЦИК.

Я написал заявление о снятии своей кандидатуры с выборов по ситуации обнаружения зарубежного счета, который я не успел закрыть, — сказал он.

О том, что Богданов написал заявление о выходе из президентской гонки, стало известно 31 января. За пару часов до этого Богданов сдал в ЦИК подписи в свою поддержку, собранные для регистрации кандидатом на выборах. Партия Богданова утром предоставила в ЦИК 20 коробок с 105 тысячами подписей. По словам политика, всего его команде удалось собрать более 168 тысяч подписей.

Глава коммуникационного холдинга Евгений Минченко ранее предположил, что в избирательные бюллетени будут включены четыре зарегистрированных на сегодняшний день кандидата. По мнению эксперта, помимо Путина, это будут кандидаты от партий Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков («Новые люди»). Политолог Василий Зорин, в свою очередь, допустил, что до дня голосования также дойдет лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович.