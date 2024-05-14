Членов нацбатов взяли в плен в Харьковской области МО РФ: членов «Кракена» и «Братства» взяли в плен в Харьковской области

Фото: МО Украины

Военнослужащие Северной группировки войск взяли в плен членов группировки «Кракен» и «Братство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Харьковской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Ведомство представило кадры с пленными членами нацбатов.

У меня была задача усиления приграничного отряда. <...> Мы должны были наблюдать и в случае нападения отразить его. 10 мая мы вели бой с российским отрядом, они закидали нас гранатами, мы укрывались в блиндаже. <...> Мы сложили оружие и подняли руки вверх, — рассказал пленный.

Боец добавил, что их «приняли хорошо», всем раненым оказали первую помощь. Он подчеркнул, что не хочет больше воевать.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщал, что российские войска взяли в плен бойца украинского националистического батальона «Кракен» с позывным Коломар. По данным канала, его поймали в ходе наступления ВС РФ в Харьковской области. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Как утверждает «РВ», в марте 2024 года пленный принимал участие в нападении на Белгородскую область. Сам Коломар во время допроса сообщил, что члены «Кракена» получают довольствия втрое больше, чем обычные военнослужащие.