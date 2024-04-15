Мощный залп «Града» в зоне СВО сняли на видео Минобороны показало кадры работы РСЗО «Град» в зоне СВО

Фото: МО РФ

Минобороны РФ опубликовало видео работы расчета РСЗО «Град» из состава артиллерийского подразделения группировки войск «Центр». По информации ведомства, военные поразили район сосредоточения живой силы и техники ВСУ на Авдеевском направлении.

Артиллерист, получив координаты позиций противника, навел установку на цель и выполнил залп реактивными осколочно-фугасными снарядами калибра 122 мм. После этого военнослужащие разведывательного подразделения с помощью комплекса «Орлан-30» зафиксировали поражение цели.

Выполняем задачи быстро и четко. Постоянно есть поражения. Приближаем общую победу, — сказал наводчик «Града» с позывным Абрам.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео ударов штурмовиков Су-25 ВКС России по подразделениям войск Украины на Авдеевском направлении. Атака велась ракетами С-13 «Тулумбас». По данным ведомства, каждый самолет нес по 10 таких ракет.

Кроме того, стало известно об уничтожении в зоне СВО украинского зенитно-ракетного комплекса IRIS-T немецкого производства. Минобороны РФ также показало кадры, на которых видно, как после двух точных ударов пусковая установка и радиолокационная станция взлетают на воздух.