«Бодрящий душ»: посол Антонов рассказал, в чем польза санкций для России Посол Антонов: санкции США стали бодрящим душем для РФ, побуждающим к развитию технологий

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Санкции стали бодрящим душем для российской экономики. Об этом заявил в статье для издания «Коммерсант» посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, рестрикции побудили страну заниматься импортозамещением, в первую очередь это касается сферы новых технологий.

Зачинщиков санкций можно только поблагодарить за искусственно созданную возможность по-настоящему заняться опережающим импортозамещением. Прежде всего, в сфере новых технологий. <...> Рестрикции оказались для российского бизнеса наподобие бодрящего утреннего душа, — указал Антонов.

По его словам, российская экономика, несмотря на все испытания, уверенно стоит на ногах и адаптируется к реалиям. Дипломат, в частности, обратил внимание на статистику Международного валютного фонда (МВФ), который прогнозирует выход национального хозяйства РФ в рост уже в 2023 году.

Также Антонов заявил о «бескрайних перспективах» в развитии инфраструктуры, обрабатывающей промышленности и внутреннего туризма, сообщил о выстраивании новых логистических коридоров и модернизации портов. Последнее позволит значительно расширить экономические связи с «действительно заинтересованными в обоюдовыгодном сотрудничестве государствами».

Ранее Анатолий Антонов заявил, что США несут ответственность за теракт в Брянской области. Дипломат пояснил, что его исполнители были вдохновлены поддержкой Украины со стороны Соединенных Штатов. По его словам, из-за западных поставок вооружений «киевские преступники чувствуют вседозволенность».

2 марта сообщалось, что украинская ДРГ проникла на территорию Брянской области. По официальным данным, погибли двое мирных жителей и еще двое пострадали.