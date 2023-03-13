Путин может встретиться с крупным бизнесом впервые с начала СВО Bloomberg: Путин встретится с представителями бизнеса впервые с начала спецоперации

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин планирует встретиться с ведущими представителями бизнеса впервые с начала специальной операции на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой мероприятия. По их данным, встреча Путина с крупными бизнесменами состоится в Кремле 16 марта. По их словам, глава государства намерен обсудить экономическую ситуацию с членами Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Путин планирует сосредоточить внимание на возрождении экономического роста и повышении ответственности, с которой сейчас сталкивается бизнес, сообщают источники. Предприниматели надеются выразить озабоченность растущей ролью государства в экономике и настаивают на необходимости шагов по либерализации деловой среды, среди которых отмена уголовных наказаний за ряд экономических преступлений, включая отмывание денег, — говорится в публикации.

В последний раз Путин встречался с представителями деловых кругов 24 февраля 2022 года. Открывая мероприятие, российский лидер с сожалением отмечал, что встреча проходит в «мягко говоря, нестандартных условиях».

Он добавил, что Россию по-прежнему стремятся ослабить и установить в РФ внешнее руководство, как это происходит с некоторыми государствами на постсоветском пространстве. Лидер обратил внимание, что зарубежные спецслужбы могут использовать боевиков в своих целях, поэтому выявлению подобных связей нужно уделить особое внимание.