В конгрессе запросили срочный брифинг из-за Трампа

Председатели двух комитетов палаты представителей США Кэролин Малони и Адам Шифф запросили срочный брифинг о том, нанес ли стране вред бывший президент США Дональд Трамп. Сам Трамп считает неправильным запрос по этому поводу директору нацразведки Аврил Хейнс.

Мы обращаемся с запросом о немедленной оценке вреда в связи с информацией о том, что Трамп забрал секретную информацию и хранил в своем имении, — отмечается в письме законодателей.

Они считают, что обнародованные факты оценки возможного вреда представляется необходимой реальностью.

Ранее стало известно, что Михаил Ульянов обвинил газету Financial Times в искажении своих слов о визите гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС. Ульянов считает, что это было намеренное искажение.