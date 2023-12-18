Блогерам напомнили об уголовной ответственности за уход от налогов Депутат Кирьянов: мошенничество с налогами грозит блогерам реальными сроками

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Применение блогерами мошеннических схем для ухода от уплаты налогов обернется для них уголовной ответственностью, заявил в беседе с НСН заместитель руководителя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Он также подчеркнул, что в некоторых ситуациях будет недостаточно просто выплатить требуемую сумму.

Сегодня у нас высокая прозрачность, скрыть ничего не получится. По налогам могут прийти сегодня, завтра или через три года, такой срок исковой давности. Если же речь о каком-то дроблении бизнеса, о мошенничестве, будут другие составы. Это уже в перспективе реальные сроки лишения свободы, это надо понимать, — предупредил депутат.

Он также отметил, что сегодня аудитория запрещенных в России соцсетей сократилась в два раза, однако там по-прежнему «крутятся» значительные рекламные бюджеты.

Ранее стало известно, что блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева отказалась от фамилии бывшего мужа рэпера Элджея (настоящее имя — Алексей Узенюк) спустя два года после расставания с ним и вернула свою девичью фамилию, под которой в свое время и добилась популярности. Звезда соцсетей получила новые документы 13 декабря. Теперь весь бизнес снова принадлежит Ивлеевой, а не Узенюк.