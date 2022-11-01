Блогера Рытвину выведут из экспертного совета при Совфеде за нарушения

Фото: vk.com/rytvina_valeriya

Валерия Рытвина

Совет Федерации принял решение вывести Валерию Рытвину из экспертного совета при комитете Совфеда по науке, образованию и культуре, сообщается в Telegram-канале организации. Сообщается, что причиной этого стали неоднократные нарушения регламента работы секции, координатором которой является Рытвина, а также ее заявления от имени несуществующей организации при СФ.

При Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации нет такого органа, как Совет блогеров. Валерия Рытвина, представляющаяся СМИ как координатор Совета блогеров, действительно является координатором секции «Информационное взаимодействие и контентный анализ» Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре, — поясняется в сообщении.

Там подчеркивается, что инициативы Валерии Рытвиной не являются официальной позицией Совета Федерации, комитетов или других органов при палате.

Ранее «Ведомости» сообщили, что Совет блогеров при Совфеде обратился к президенту Владимиру Путину и зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву с просьбой разблокировать Facebook (деятельность в РФ запрещена) и Instagram (деятельность в РФ запрещена). Авторы обращения считают, что ограничение доступа к этим соцсетям несет в себе негативные последствия для российских блогеров и «риски для всей страны». По их словам, Россия утратила эффективный канал для формирования позитивного имиджа страны, а российские пользователи — возможность создавать контент, направленный на отстаивание интересов страны, тогда как отечественные соцсети не обладают такой популярностью у российских пользователей и иностранцев.