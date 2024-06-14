«Близко к точке невозврата»: Путин напомнил о ядерном оружии России Путин предупредил Запад о точке невозврата в случае угроз ядерной державе

Фото: МО РФ

Мир подошел недопустимо близко к угрозам применения ядерного оружия, это станет точкой невозврата, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД. Он назвал авантюристами западных лидеров, которые угрожают ядерной державе, передает корреспондент NEWS.ru.

Эгоизм и высокомерие западных государств привели к нынешнему крайне опасному состоянию дел. Мы подошли недопустимо близко к точке невозврата. Призывы нанести стратегическое поражение России, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрируют запредельный авантюризм западных политиков, — подчеркнул Путин.

Как считает глава государства, на Западе либо не понимают масштаба угрозы, которую сами порождают, либо одержимы верой в собственную безнаказанность и исключительность. Это может обернуться трагедией, предупредил он.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что ядерные учения Вооруженных сил РФ стали ответом на действия Запада на Украине. По его словам, Москва приняла подобный шаг из-за роста военного потенциала стран НАТО рядом с государственными границами, а также из-за призывов разрешить ВСУ удары по территории РФ.