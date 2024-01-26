«Блестящий результат»: в МО РФ рассказали о работе снайперов в зоне СВО Минобороны РФ: снайперы ЮВО ликвидировали около 500 солдат ВСУ с начала СВО

Фото: МО РФ

Снайперы 150-й стрелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) ликвидировали около 500 солдат противника с начала проведения специальной военной операции, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, цели были поражены на территории Донецкой Народной Республики. Для выполнения задач российские снайперы используют современные винтовки, позволяющие вести стрельбу с расстояния в два километра.

Подразделение снайперов 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа демонстрирует выдающиеся результаты по уничтожению личного состава ВСУ. В настоящий момент снайперами данного подразделения уничтожено около 500 военнослужащих ВСУ, — говорится в сообщении.

В Минобороны России также подчеркнули, что снайперы Вооруженных сил РФ используют специальные маскхалаты. Они необходимы для маскировки своей позиции при выполнении боевых задач. Отмечается, что маскхалаты выбираются в зависимости от рельефа. Стрельба осуществляется с расстояния от 150 метров до двух километров, в некоторых случаях снайперам приходится сидеть неподвижно от нескольких часов до нескольких суток.

Ранее в Сети появились кадры работы снайперов Донецкого армейского корпуса в зоне проведения СВО. На кадрах видно, как российские военнослужащие ликвидируют солдат противника, используя винтовки с тепловизионными прицелами.