«Блажен, кто верует»: Лавров отреагировал на слова Байдена об Украине Лавров ответил на заявление Байдена об успехах Киева фразой «Блажен, кто верует»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

«Блажен, кто верует», ответил министр иностранных дел России Сергей Лавров на вопрос корреспондента телеканала «Россия» Павла Зарубина, о том, что президент США Джо Байден все еще верит в возможность Украины вернуть потерянные территории. Комментарий главы ведомства опубликован в Telegram-канале журналиста.

«Блажен, кто верует». У нас так в народе говорят, — заявил Лавров.

О том, что Байден верит, что украинцы смогут вернуть назад свои территории ранее заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он добавил, что Вашингтон продолжит оказывать всяческую военную поддержку Киеву, чтобы помочь им максимально использовать оставшееся время до наступления зимы, когда погодные условия могут затруднить их продвижение.

В то же время обозреватель издания Responsible Statecraft Тед Снайдер считает, что страны Запада могут вынудить президента Зеленского пойти на переговорыс Россией. По его словам, на главу государства оказывается сильное внешнее и внутреннее давление. Его помощники считают, что его непримиримость и вера в победу препятствуют способности Украины адаптироваться к изменившейся обстановке на фронте. Это давление, в конечном счете, может подтолкнуть Зеленского к дипломатическому решению конфликта.