Бизнесмены смогут взять ипотеку до 500 млн рублей по льготной ставке Мишустин утвердил параметры промышленной ипотеки

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Строительство производственного здания

Предприниматели смогут оформить ипотеку до 500 млн рублей для покупки недвижимости для промышленного производства, соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. Согласно документу, займы будут выдаваться на льготных условиях.

Предполагается, что кредиты в рамках программы промышленной ипотеки будут выдаваться на срок до семи лет по льготной ставке 5% годовых. Для технологических компаний ставка будет ещё ниже – 3% годовых.

Премьер-министр отметил, что механизм позволит поддержать не только расширение промышленного производства, но и позитивную динамику в других сферах экономики.

Совершенно очевидно, что новый инструмент будет востребован, он бизнесу интересен, – отметил Мишустин.

5 сентября стало известно, что правительство России запускает промышленную ипотеку. Глава Минпромторга Денис Мантуров на встрече с Мишустиным отметил, что т 500 млн рублей должно быть достаточно для приобретения площади в 10 тысяч квадратных метров.

Он пояснил, что 10 тысяч квадратных метров — это площадь завода средних размеров. Кредиты будут выдаваться на срок до семи лет по льготной ставке 5% годовых. При этом для инновационных технологических компаний ставка будет снижена до 3%.

В июне президент России Владимир Путин предложил создать промышленную ипотеку по ставке 5% годовых. Глава государства тогда подчеркнул, что право на такие займы получат предприятия, готовые построить новые производства.

Кроме того, президент поручил правительству к осени представить ключевые параметры нового режима работы промышленных кластеров. Проекты в рамках них должны получать льготные кредиты на срок до 10 лет по ставке не более 7% годовых.