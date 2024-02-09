Билл Клинтон передумал по поводу вступления России в НАТО Путин: Клинтон считал возможным вступление России в НАТО

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Билл Клинтон

Бывший президент США Билл Клинтон сначала рассматривал потенциальную возможность вступления России в НАТО как интересную, однако впоследствии передумал, рассказал российский лидер Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Он отметил, что представитель американской стороны поменял мнение после разговора со своей командой.

А вечером, когда мы с ним встретились уже на ужине, он говорит: ты знаешь, я разговаривал со своими, со своей командой — нет, сейчас это невозможно, — сказал Путин.

Президент отметил, что разговор об этом состоялся на встрече в Кремле. Путин напомнил, что тогда думал о налаживании контактов на межгосударственном уровне в этом направлении. Он поинтересовался мнением Клинтона по вопросу вступления России в НАТО, на что тогдашний глава Белого дома ответил заинтересованностью.

Можете спросить у него, я думаю, он наше интервью услышит – подтвердит. Я бы никогда не стал ничего подобного говорить, если бы этого не было. Ну ладно, сейчас невозможно, — отметил президент.

Ранее Карлсон заявил, что глаза российского президента во время разговора о НАТО и РФ сверкали. По словам американского журналиста, Путина огорчает, что Альянс поставил перед собой задачу сдерживать Россию.