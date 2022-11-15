Медведев: РФ изымет имущество иностранных компаний в ответ на кражу активов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

России придется изымать имущество компаний из недружественных стран, если ее собственные зарубежные активы будут конфискованы по итогам резолюции ООН, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. По его словам, объем капитала иностранных частных инвесторов в РФ составляет более $300 млрд, и этого достаточно, чтобы «компенсировать украденное у России».

Нужно будет бесповоротно изымать деньги и имущество частных инвесторов из таких стран, хотя они и не отвечают за дураков из своих правительств. Их (иностранных кредитов, замороженных на счетах средств и пр. ценностей) у нас в стране, по счастливому стечению обстоятельств, как раз более чем на $300 млрд. Достаточно, чтобы компенсировать украденное у России, — написал Медведев.

Он также назвал решение Генассамблеи ООН настолько беззаконным, «что просто тушите свет». И свет, подчеркнул Медведев, «тушат на следующий день».

Ранее участники спецсессии Генассамблеи ООН приняли резолюцию о выплате, предположительно, причиненного ущерба Россией Украине. За резолюцию по созданию международного реестра ущерба проголосовали 94 страны, против высказались 14, воздержались 73.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал документ юридически ничтожным, так как этот документ, как и все остальные, принимаемые ООН, носит рекомендательный характер. По его словам, таким образом западные страны стремятся использовать заблокированные ими средства России для продолжения поставок и оплаты уже поставленных Киеву вооружений. Представитель России назвал такую возможность «неприкрытым грабежом».