«Безумие»: в Кремле оценили новый пакет санкций ЕС Песков назвал санкционным безумием 12-й пакет рестрикций Евросоюза

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Решение Европейского союза ввести 12-й пакет антироссийских рестрикций является санкционным безумием, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводят «Известия», наиболее красноречиво на это указывают ограничения, введенные против Российского общества «Знание».

Самое примечательное в 12-м пакете санкций — введение их против Российского общества «Знание» — санкционное безумие, — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, очередной пакет санкций Брюсселя свидетельствует о том, что у ЕС заканчиваются ресурс областей, против которых можно устанавливать ограничения. При этом Песков уточнил, что Россия была готова к такому повороту событий. Он добавил, что варианты для обхода рестрикций есть и будут реализованы.

Страны Евросоюза утвердили 12-й пакет санкций против России 18 декабря. Основным нововведением стали ограничения против алмазной отрасли. Так, с 1 января 2024 года Европа вводит ограничения на импорт непромышленных алмазов, которые добыты, обработаны или произведены в РФ. Помимо этого, с 1 марта будут действовать поэтапные ограничения на импорт алмазов из России, обработанных в других странах.