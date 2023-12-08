Безработным россиянам упростили жизнь Безработные россияне смогут брать краткосрочные подработки без потери пособия

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Безработные россияне смогут брать краткосрочные подработки без потери пособия по безработице благодаря изменениям закона «О занятости населения в РФ», сообщила замглавы Минтруда Елена Мухтиярова. Такие поправки 7 декабря одобрил Совет Федерации, передает ТАСС.

Во время того, как ты находишься в периоде безработицы, ты имеешь право взять недолгую подработку. Если раньше ты устраивался на какие-то разовые работы, то тебя сразу снимали с учета. Сейчас до пяти рабочих дней на основании договора ГПХ ты можешь работать, и службы занятости не имеют право тебя снять с пособия, — рассказала Мухтиярова.

По ее словам, согласно новой редакции закона под каждого клиента службы занятости будут формировать индивидуальный план в соответствии с профилем соискателя. Она добавила, что с 2025 года регионы начнут проводить выездную работу служб занятости на территориях, где нет доступа к интернету и инфраструктуре служб.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что потерявшие работу россияне имеют право на восемь льгот, включая меры поддержки. Парламентарий указал, что уволенный россиянин в том числе может получить 350 тысяч рублей на открытие собственного бизнеса при условии получения статуса малоимущего.