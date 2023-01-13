«Бежим впереди паровоза»: Соболев призвал не спешить с военными сборами Депутат ГД Соболев заявил о необходимости подробного плана реформы вооруженных сил

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Перед введением военных сборов для людей старше 30 лет, запасников и резервистов необходимо составить подробный план строительства вооруженных сил, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, частью этого плана должен стать хорошо обученный мобилизационный резерв и база мобилизационного развертывания.

Говоря о данной инициативе, очень важно не бежать впереди паровоза. Так как для начала необходимо составить подробный план строительства наших вооруженных сил. Причем вооруженных сил таких, которые смогут защитить нашу Родину от любого геополитического противника, — подчеркнул депутат.

Ранее Соболев сообщил, что не служивших россиян старше 30 лет будут привлекать к военным сборам после принятия закона об изменении возраста для призыва в армию. Также, по его словам, необходимо проводить сборы для запасников и резервистов, не имеющих военной специальности, чтобы те не оказались в роли пушечного мяса.

До этого председатель комиссии Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что переход на новую систему призывного возраста в России может начаться уже весной 2023 года. Он отметил, что на первых порах призывать будут «по смешанному типу», включая граждан от 18 до 30 лет, а полный переход к новой системе займет от одного года до трех лет.