Беженцы из Донбасса и с Украины будут получать ежемесячные выплаты Путин подписал указ о ежемесячных выплатах беженцам из Донбасса и с Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о соцвыплатах гражданам ДНР, ЛНР и Украины, прибывшим на территорию РФ. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, прибывшие в Россию после 18 февраля переселенцы начнут получать материальную поддержку с 1 июля.

Таким образом, беженцам полагается ежемесячная выплата в размере 10 тысяч рублей. Эту сумму также смогут получить и люди с ограниченными возможностями. Инвалиды I группы, дети-инвалиды и пенсионеры старше 80 лет получат доплату в три тысячи рублей. Кроме того, пятитысячное ежемесячное пособие будет выплачиваться ветеранам ВОВ.

Помимо этого единовременная выплата беременным женщинам, уехавшим из Луганской и Донецкой народных республик, составит 10 тысяч рублей. За рождение ребенка женщины-беженки смогут получить 20 тысяч рублей.

27 августа Путин подписал указ, который разрешает гражданам Донбасса и Украины бессрочно пребывать в России. Согласно документу, такая возможность будет доступна после дактилоскопии, фотографирования и медосвидетельствования.