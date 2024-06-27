Times: бежавшие из страны экс-депутаты готовят убийства и смену власти в РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Газета Times сообщила, что сбежавшие из России экс-депутаты готовят террористический план по силовой дестабилизации ситуации в стране. По информации издания, свой проект политики представят на саммите НАТО в Вашингтоне.

Более 60 политиков в изгнании встретились на этой неделе в Варшаве, чтобы обсудить план из семи пунктов по свержению Кремля, — говорится в публикации.

По данным Times, проект включает в себя убийства представителей власти, призыв усилить санкции и поставки оружия Киеву, а также госпереворот в стране. Издание считает ответственным за создание плана экс-депутата Госдумы Илью Пономарева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Пономарев с 2016 года находится на территории Украины. С начал СВО выступал в поддержку ВСУ и заявлял, что записался в киевскую тероборону. Пономарев говорил о деколонизации России в случае поражения в конфликте на Украине — разделении на десятки государств. Об этом он сказал в 2023 году в Европарламенте. Кроме того, Пономарев указывал, что за убийствами политолога Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского стоит некая группировка «Национальная республиканская армия», которой он оказывал помощь.

В феврале 2024 года ФСБ возбудила против Пономарева уголовные дела о госизмене и терроризме. Как уточняли в спецслужбе, экс-депутат принимает участие в деятельности украинского военизированного объединения «Легион Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), члены которого ведут боевые действия против России на стороне ВСУ.