«Бездумные, как и ранее»: посол Антонов оценил новые американские санкции Посол РФ в США Антонов назвал бездумными введенные против России американские санкции

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Бездумными назвал веденные против России новые американские санкции посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его мнению, они не приведут к отказу РФ от независимой политики. Слова дипломата опубликованы в Telegram-канале российского представительства.

24 февраля мир стал свидетелем очередной порции таких же бездумных, как и ранее, экономических и персональных санкций в отношении России и ее граждан. Нас опять хотят заставить «страдать». Неужели, кто-то считает, что таким образом можно добиться отказа нашей страны от независимой политики, столкнуть с избранного пути на построение многополярного мира, основанного на принципе неделимой безопасности, на международном праве и Уставе ООН? — сказал Антонов.

Ранее Министерство финансов США ввело ограничительные меры против 22 физлиц и 83 юрлиц из России. Рестрикции коснулись оборонно-промышленного комплекса, предприятий, производящих углеродное волокно, авиакосмического сектора и сферы электроники. Санкции Минфина стали частью пакета рестрикций США против России. Министерство торговли США внесло в черный список еще 76 организаций из РФ. В перечень включили в том числе фонд «Сколково» и «Сколтех».

Также Вашингтон решил ввести 200-процентную пошлину на ввоз алюминиевых изделий из России.