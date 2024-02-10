«Бездумные игры»: Галузин об «антироссийском плацдарме» в Молдавии Галузин: власти Молдавии создают «антироссийский плацдарм» по примеру Украины

Фото: Vladimir Baranov/Global Look Press

Руководство Молдавии настроено на милитаризацию страны и создание «антироссийского плацдарма» по примеру Украины, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Дипломат отметил, что молдавское население не поддерживает подобные изменения, а власти страны должны прекратить эти «бездумные игры».

Неоднократно заявляли, что Россия никогда не представляла угрозу дружественному молдавскому народу, который не верит насаждаемым властями страхам и не поддерживает настрой руководства, — заявил Галузин.

Он отметил, что последствия «партнерства» с НАТО можно увидеть в соседней с Молдавией страной. По его словам, сотрудничество с Альянсом грозит республике потерей суверенитета и разрушением государственности. Дипломат усомнился в том, что народ Молдавии желает такой участи своей родине.

Галузин подчеркнул, что Москва призывает Кишинев прекратить «бездумные игры с безопасностью». Он добавил, что власти должны прислушаться к желаниям и интересам своих граждан.

Ранее советник министра обороны Польши генерал Мечислав Бенек назвал невозможной полномасштабную войну между НАТО и Россией в 2025 году. В то же время он отметил риск переноса боевых действий с Украины в Молдавию. На этом фоне Бенек считает необходимым укрепление оборонительных систем Польши.