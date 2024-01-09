«Бездарное животное»: в ГД высказались о перфомансе солиста группы «Щенки» Депутат ГД Милонов назвал «бездарным животным» солиста группы «Щенки» Тесли

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Виталий Милонов

Депутат Государственной думы Виталий Милонов назвал «бездарным животным» солиста группы «Щенки» Максима Тесли, который выступил на концерте в Санкт-Петербурге в одном носке на половом органе. Как заявил парламентарий в беседе с NEWS.ru, против музыканта можно возбудить дело о хулиганстве.

По настоящему талантливому певцу не нужно раздеваться, чтобы проявить себя. Этот музыкант — бездарное животное, которые может прославиться только таким способом. Долгое время у нас были популярны такие люди, как Петр Павленский, Маша Гессен, [Алексей] Венедиктов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru). Они и разложили наше общество, воспитали вот таких вот «артистов». К счастью, сейчас мы взялись за это и стараемся не допускать такого поведения и подобных перфомансов, — высказался Милонов.

При этом депутат не знает, возбудят ли в отношении Тесли дело о пропаганде ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Однако Милонов напомнил, что ходить голым в общественных местах незаконно и Россия не поддерживает такое поведение граждан.

У нас голым ходить в общественных местах незаконно. И это мой официальный ответ тем юристам, которые говорят, что эти перфомансы — это нормально. Они раньше называли нормой смену пола, теперь то, что можно ходить голым. И дело не в том, что сейчас Россия участвует в боевых действиях. Наше государство просто не поддерживает подобного поведения и продолжит впредь вести такую политику, — отметил парламентарий.

Ранее стало известно о задержании Тесли в петербургском аэропорту Пулково при попытке покинуть страну. Сообщалось, что певец планировал улететь в Екатеринбург, а после в Казахстан. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что Тесли уже не первый год выступает в одном носке. По ее словам, в ближайшее время должно пройти судебное заседание по делу музыканта.