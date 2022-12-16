«Бездарность»: в Госдуме оценили интервью поэтессы Полозковой у Дудя Депутат Соловьев назвал поэтессу Полозкову бездарностью

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Вера Полозкова

Депутат Госдумы Сергей Соловьев в беседе с NEWS.ru назвал поэтессу Веру Полозкову бездарным треплом после ее интервью журналисту Юрию Дудю (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента). В ходе разговора с Дудем поэтесса негативно высказалась о действиях России на Украине и Донбассе. Соловьев отметил, что на примере Полозковой видно, какую «Запад проделал колоссальную работу по манипулированию людским сознанием». Он выразил сожаление, что «в ряды лгунов и манипуляторов» встают граждане России.

Полозкова начинает рассказывать, какая замечательная и прекрасная жизнь на Украине. Но все думающие люди, которые хоть раз в жизни потрудились прочесть что-либо не новомодное и реально информативное, понимают, что там реально происходит. Хотя, возможно, для подобных личностей свобода и процветание заключаются в привязывании людей к столбам, с последующей поркой или исчезновения людей прямо из домов, с последующим их уничтожением без суда и следствия. Так что не понимаю, о каком интеллектуальном уровне «бездарности» — «поэтессы» вообще может идти речь, — сказал он.

Соловьев также подчеркнул, что заявления Полозковой о том, что на Украине отсутствует фашизм — «не заслуживают внимания».

В заключении скажу, что все разговоры об отсутствии на Украине фашизма также не заслуживают внимания. Потому что каждый из наших граждан хотя бы раз видел видео или фото с нацистским салютом и свастикой на украинской технике, что само по себе дает основания не только не возвращаться к подобной дискуссии, но и закрыть этот вопрос раз и навсегда, причем самым жестким образом, — добавил депутат.

Лига безопасного интернета проверит высказывания поэтессы Веры Полозковой на предмет дискредитации российских войск, заявила лидер организации Екатерина Мизулина. По ее словам, в случае выявления такого факта материалы будут переданы в правоохранительные органы. Мизулина назвала слова поэтессы редкостной дичью.