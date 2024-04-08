«Без сроков давности»: в ГД о причастности Украины к теракту в «Крокусе» Депутат Хамзаев: необходимо наказать власти Украины за теракт в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За теракт в «Крокус Сити Холле» необходимо наказать Украину, об этом заявил NEWS.ru депутат Госдумы Султан Хамзаев. По его словам, имеющейся информации о причастности Киева достаточно. В то же время он добавил, что нужно сначала дождаться полного завершения следственных действий, а затем решения суда.

Имеющаяся на сегодня разноуровневая информация достаточна для определенных выводов, что, где и как, с точки зрения покровительства и стимуляции этого террора. То, что здесь есть причастность украинской стороны, нас, к сожалению это не удивляет. Мы изначально говорили об этом и говорили, что Украина ведет себя как террористическое государство. Что делать сейчас? Об этом уже было сказано президентом — выявлять и наказывать без сроков давности и географии, — заявил депутат.

Ранее террористы, обвиняемые в атаке на «Крокус Сити Холл», назвали своим координатором некоего человека по имени Сайфулло. По словам боевиков, именно он полностью курировал их. Он якобы обещал им выплатить вознаграждение в Киеве.

Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что напавшие на «Крокус Сити Холл» были хорошо подготовленными наемниками, а организаторы теракта — украинские спецслужбы. Пусть это были не спецназовцы, но профессионалы, определенно уже державшие оружие в руках и убивавшие людей, подчеркнул он.