«Без обид»: Володин пожурил депутатов, ушедших с обсуждения бюджета Володин раскритиковал глав комитетов ГД, которые ушли с заседания по бюджету

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Вячеслав Володин

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин раскритиковал глав комитетов, которые досрочно покинули пленарное заседание, сообщил корреспондент «Ведомостей». Он напомнил, что 26 октября в ГД обсуждали проект бюджета на 2024-й и плановый период 2025–2026 годов. В этот раз заседание длилось семь часов вместо стандартных четырех, чего, по словам спикера, некоторые депутаты «не выдержали».

Корреспондент рассказал, что Володин около 13:00 выходил из зала заседаний, а вслед за ним вышли и некоторые депутаты. Однако спикер вернулся через час, а депутаты — не все. К 19:00 зал опустел еще больше, на что и обратил внимание Володин.

Посмотрите, мы работаем 7 часов 12 минут. Понятно, что может пострадать качество. У нас некоторые не выдержали даже рассмотрение бюджета, разбираться будем на следующей неделе. Все-таки задумайтесь, если депутаты, особенно председатель комитета, не участвуют в рассмотрении бюджета страны, это о чем говорит? <...> У нас много тех, кто работает, но не занимает должности. У нас достаточно людей профессиональных и грамотных. Об этом речь идет. Без обид, — сказал спикер.

Володин добавил, что в его речи не было ничего личного. Однако поведение, которое продемонстрировали депутаты, вредит и избирателям, и качеству принимаемых решений, резюмировал политик.

По итогу заседания депутаты приняли проект федерального бюджета в первом чтении. По словам Володина, основными целями и задачами проекта является развитие страны и обеспечение социальных обязательств перед гражданами. Одним из основных приоритетов бюджета является адресная поддержка семей с детьми. На выплаты единовременных пособий заложено около 4,4 трлн рублей. Предполагается, что такие пособия получат около 10 млн граждан. Еще 1,6 трлн рублей выделено на предоставление материнского капитала, 482 млрд рублей выделили на программу улучшения жилищного обеспечения семей с детьми.