«Без бюрократии»: Матвиенко рассказала Путину о поддержке участников СВО Матвиенко выступила с докладом о работе центров по поддержке участников СВО и их семей

Фото: kremlin.ru

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко доложила президенту России Владимиру Путину о реализации мер, направленных на поддержку участников спецоперации на Украине, сообщает телеканал «Звезда». По ее словам, помощь таким гражданам оказывается без каких-либо проблем, связанных с бюрократией. В специальных центрах они могут получить нужную информацию в пределах одного окна.

Я посещала эти центры [поддержки]. Универсальный институт одного окна куда любой участник СВО, любой член его семьи, могут обратиться. Без бюрократии в одном месте получить любую консультацию, помощь и поддержку, — рассказала она.

Отдельно Матвиенко отметила заслуги глав субъектов России. По ее словам, они с душой отнеслись к реализации программ по поддержке участников СВО и обеспечили центры функциональными и уютными помещениями. Отмечается, что всего в рамках программы было принято около 60 соответствующих законов. По словам спикера Совета Федерации, все они были рассмотрены в оперативном порядке.

Как сообщалось ранее, правительство России расширило список лиц, имеющих право на получение удостоверений ветерана боевых действий. В него попали ополченцы и добровольцы Донбасса. Помимо удостоверений, они также получат и все положенные им по закону льготы.