Передача скифского золота Киеву нелегитимна и бессовестна, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, который транслирует российское внешнеполитическое ведомство. По ее словам, своим решением Гаага нанесла ощутимый удар по культурно-историческому наследию Крымского полуострова, став участником захвата уникальных артефактов.
Передача скифского золота Киеву нелегитимна с точки зрения практики музейных обменов и бессовестна с точки зрения общечеловеческой морали... Попытка прикрыть фактическую кражу культурных ценностей решением Верховного суда Нидерландов ставит под вопрос независимость и беспристрастность нидерландской судебной системы, — пояснила она.
27 ноября скифское золото привезли на Украину. В грузовике, который заехал на территорию Киево-Печерской лавры, находилось 2694 килограмма культурных ценностей. Таможенники начнут их идентификацию и оформление в сокровищнице музея.
Минкультуры Украины ранее договорилось с нидерландским Музеем Алларда Пирсона об условиях передачи Киеву скифского золота. В ведомстве рассказали, что культурное учреждение не будет взимать с Украины стоимость девяти лет хранения экспонатов.
Экспонаты были отправлены в Европу четырьмя крымскими музеями в 2014 году. После вхождения Крыма в состав России у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. В октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама постановил, что скифское золото будет передано украинской стороне.