«Бессмысленно»: Лавров исключил возможность заключения «Минска-3» «На них цыкнули»: Лавров рассказал, почему Киев не стал выполнять стамбульские договоренности

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии заявил, что между РФ и Украиной заключение договора, подобного Минским соглашениям, исключается, поскольку это было бы бессмысленным шагом. Он отметил противоречивость позиции Киева по переговорам с Москвой и связал это с тем, что английские и американские кураторы руководят украинской властью. Также министр сказал: в случае если Украина снова предложит России выйти на переговоры, Москва будет смотреть на ситуацию «на земле», но сам он пока не видит желания Киева.

Я убежден, что в тех формах, в которых пытались договариваться последние восемь лет, сначала соглашение, которое было разорвано Майданом в феврале 2014 года, потом минские договоренности... Собственно, чего далеко ходить — в конце марта в Стамбуле, после начала специальной военной операции они предложили переговоры, мы сразу согласились. <...> Действительно, положили (представители Украины. — NEWS.ru) на стол бумагу, на основе которой мы передали им проект договора 15 апреля. После Стамбула, мы знаем это наверняка, на них цыкнули американцы, англичане прежде всего. Именно англичане сейчас верховодят в Киеве. Через день состоялась жуткая провокация в Буче, — сказал Лавров.

Он также отметил противоречивую позицию Киева по переговорам с Москвой.

С 15 апреля Украина не выходит на переговорный уровень. Зеленский заявляет, что он готов к переговорам и все равно будет мир. На другой день он заявляет, что Россия для возобновления переговоров должна отойти на линию 24 февраля, и ему поддакивает Борис Джонсон, — сказал Лавров.

Ранее, 23 июня, Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном заявил, что Россия высказала признательность Ирану за «абсолютно правильное понимание» ситуации на Украине. Россия убеждена, что подавляющее большинство стран мира прекрасно понимают нынешнюю ситуацию на Украине и вокруг нее, отметил он.