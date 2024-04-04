«Бессильная злоба»: депутат об угрозах Киева атаковать Крымский мост Депутат Шеремет назвал бессильной злобой угрозы Киева атаковать Крымский мост

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Угрозы Киева атаковать Крымский мост похожи на бессильную злобу нацистов, заявил депутат Государственной думы Михаил Шеремет. По его словам, которые приводит РИА Новости, власти Украины понимают, что российский мост находится под серьезным прикрытием.

Это заявление смахивает на бессильную злобу нацистов. Украинский режим прекрасно понимает, что атака на Крымский мост бессмысленная, он находится под серьезным прикрытием, — высказался Шеремет.

Парламентарий считает, что подобные заявления об угрозах делаются с целью устрашения и срыва предстоящего курортного сезона в Крыму. Шеремет посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому вспомнить, что в скором времени «их бандеровские схроны станут для него и его окружения склепами позора».

Ранее газета Guardian со ссылкой на высокопоставленные источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщила, что Киев готовит атаку на Крымский пост в первой половине года. Атака может проводиться с помощью дронов. Неназванный источник заявил, что у украинских вооруженных сил есть «большая часть средств для осуществления этой цели».