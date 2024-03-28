Бессараб оценила идею обязать оплачивать сотрудникам дорогу до работы Депутат Бессараб: нет смысла дополнительно регулировать оплату дороги до работы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предложение обязать компании оплачивать сотрудникам дорогу до работы при отсутствии возможности доехать на общественном транспорте является избыточным, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с Lenta.ru парламентарий подчеркнула, что регулировать этот вопрос нет смысла.

Думаю, что дополнительно регулировать этот вопрос на сегодняшний день будет избыточным, потому что отсутствие общественного транспорта еще не значит совсем отсутствие транспорта, и когда мы трудоустраиваемся, мы это предусматриваем, — пояснила депутат.

Бессараб уточнила, что работодатели в большинстве случаев предусматривают организацию проезда, если рабочее место располагается в труднодоступной местности. Это регулируется через соглашения, коллективные договоры и локальные нормативные акты. Те руководители, которые заинтересованы в сотрудниках, самостоятельно решают данную проблему.

Если обязать всех подряд, это может привести к тому, что есть рядом общежитие, а кто-то хочет жить в своем жилье собственном, например, достаточно далеко от этого места, и какой именно норматив выделить на доставку? — заключила депутат.

До этого в Госдуме предложили внести поправку в Трудовой кодекс из-за роста цен на такси. Некоторые депутаты считают, что работодатели должны предусмотреть подобные траты в трудовом договоре.

Юрист Елена Рыбакова ранее рассказала, что за опоздание без уважительной причины более чем на четыре часа сотрудник может потерять работу. По ее словам, подобное опоздание работодатель может приравнять к прогулу. При этом разовая задержка на 5–10 минут считается незначительным нарушением.