«Беспрецедентный счет»: в Кремле оценили итоги голосования за рубежом Песков назвал беспрецедентным результат Путина на выборах за рубежом

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Президентские выборы России в Германии

Действующий президент России Владимир Путин одержал победу на выборах главы государства с беспрецедентным счетом, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Комментируя итоги голосования за рубежом, он отметил, что важен любой голос. По словам Пескова, Путин одержал победу на выборах как за границей, так и в целом, передает ТАСС.

Это тоже стало вкладом в его победу с таким, можно сказать, действительно беспрецедентным счетом, — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Песков также отметил, что в разных географических точках Путин набрал разные результаты на голосовании. При этом он отказался отвечать на вопрос, что именно побудило большинство россиян отдать голос за действующего президента. По словам Пескова, Путин уже комментировал эту тему в ночь после выборов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что на Западе активизировали все ресурсы для нагнетания истерии вокруг российского посольства в Берлине в преддверии выборов президента. По словам дипломата, это место должно было стать эпицентром ненависти к Москве. Однако, несмотря на все старания Запада, Владимир Путин все же одержал победу на выборах.