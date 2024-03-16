«Беспрецедентная история»: Запад активизировался на фоне выборов в РФ Захарова: Запад активизировался и пытается навредить процессу выборов в РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Страны Запада особенно активизировались на фоне проведения президентских выборов в России, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По мнению дипломата, такие действия граничат с диверсией.

За российскими выборами наблюдает весь мир, подчеркнула представитель ведомства. Эта тема оказалась актуальна не только для граждан РФ, добавила Захарова.

Не просто наблюдает весь мир, а мы видим, как маленькая его часть — знаете, мал клоп, да вонюч — пытается все время что-то нам испортить, навредить всячески, — пояснила она.

Кроме этого Захарова прокомментировала информацию, что в зарубежных стран сократилось число избирательных участков для россиян. Как уточнила дипломат, такие изменения произошли только в одном государстве.

По количеству самих участков — действительно, их существенно меньше. По одной простой причине: это действия тех самых режимов, которые делают — правда, безуспешно — все, чтобы не допустить, сорвать, запугать наших граждан, оказать политическое давление, — констатировала Захарова.

Ранее президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности сообщил, что Вооруженные силы Украины наносят удары по мирным населенным пунктам в России с целью сорвать выборы. Глава государства выразил уверенность, что Киеву своими атаками не удастся помешать избирательному процессу в стране.